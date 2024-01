Jarosław Kaczyński o "planie na obstrukcję" Sejmu

I dodał, że "to jest pytanie do Donalda Tuska, dlaczego on nie uznaje porządku prawnego w Polsce". - Bo rzeczywiście nie uznaje. Najwyraźniej po słowach Pana Webera można sądzić, że ma w tym poparcie Unii Europejskiej, co jest dowodem na to, że cała walka Unii Europejskiej o praworządność w Polsce była jedną wielką komedią. Chodziło o to, że rządzili nie ci, co trzeba. Unia Europejska dzisiaj jest w stanie kompletnej degeneracji - uważa prezes PiS.