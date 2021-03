Jarosław Kaczyński nie ufa Zbigniewowi Ziobrze? "To świadczy o jego determinacji"

Zbigniew Ziobro przyznał w wywiadzie, że przed wyborami prezydenckimi były prowadzone rozmowy ws. poszerzenia koalicji z PSL. Według Grzegorza Schetyny najważniejsze jest to, kto jest inicjatorem tych działań. Poseł PO zwraca uwagę na brak zaufania w obozie Zjednoczonej Prawicy. Dodaje, że flirt polityczny lub współpraca opozycji z PiS-em jest "śmiertelną" opcją. - Każdy, kto to zrobi, nie przeżyje następnych wyborów - uważa były lider Platformy. Schetyna stwierdził, że opozycja powinna być skupiona wobec tego, jak dojść do władzy, a nie wejść z nią w układ. Polityk Platformy Obywatelskiej jest zdziwiony decyzją Pawła Kukiza, który prowadzi rozmowy z Prawem i Sprawiedliwością. - To też świadczy o determinacji Jarosława Kaczyńskiego, który wie, jak bardzo nie może ufać swoim partnerom ze Zjednoczonej Prawicy i szuka wzmocnień. Koalicja trzeszczy w szwach - zakończył były szef PO.

