Jarosław Kaczyński na emeryturę. Wskazali, kto może zastąpić prezesa

Przypomnijmy, sam prezes PiS w rozmowie z gazetą wspominał, że dopiero w 2025 roku nie zamierza starać się o reelekcję na swoim stanowisku. - W tej sprawie dobry jest umiar. Warto wierzyć starym, wielkim instytucjom. Wiek kanoniczny w Kościele to 75 lat. To wystarczy. Ale to nie oznacza, że będę w polityce do tego wieku. Może odejdę wcześniej - to byłaby decyzja partii, w której jest teraz dużo młodych, energicznych ludzi, którzy mogliby mnie doskonale zastąpić - mówił Kaczyński.