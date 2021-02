Prawdziwy plan Kaczyńskiego? Roman Giertych mówi jasno, o co chodzi

- Mało kto zauważył, że dwa lata temu Jarosław Kaczyński nie był za bardzo zadowolony z wyniku wyborów. Wynik, który stawiał go w sytuacji rządu koalicyjnego był dla niego bardzo niesatysfakcjonujący - powiedział w programie "Newsroom" Roman Giertych. Przypomniał bunt Jarosława Gowina ws. wyborów kopertowych. - On chce ukarać Gowina i wszystkich jego ewentualnych naśladowców, żeby pokazać, że tego typu działanie, jak wyrywanie ze Zjednoczonej Prawicy grupy posłów i tworzenie własnych bytów politycznych, jest nieakceptowane - uważa. Przypuszcza, że Kaczyński ma plany takich zmian, jakich Jarosław Gowin by nie zaakceptował. - Chce go zniszczyć, zanim te plany będzie chciał przeprowadzić - podkreślił Roman Giertych.

