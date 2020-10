Jarosław Kaczyński bez maseczki. "Jest w tym momencie w pracy"

Michał Dworczyk był gościem na antenie TOK FM. Szef Kancelarii Premiera był pytany o ostatnie posiedzenie Rady Ministrów. Polityk uczestniczył w naradzie. Niektórzy zwrócili uwagę na to, że do niedawna przebywał na kwarantannie, bo miał kontakt z posłem PiS Przemysławem Czarnkiem , który jest zakażony koronawirusem.

- Uporządkujmy fakty. W sierpniu zostało wydane rozporządzenie, które stworzyło możliwość wcześniejszego zwolnienia z kwarantanny. Taką decyzję może podjąć inspektor sanitarny. Chodzi o to, żeby państwo mogło normalnie funkcjonować. Ja z tego rozwiązania skorzystałem. W szóstej dobie kontaktu z chorym przeszedłem podwójny test w kierunku COVID-19. Po ujemnym wyniku złożyłem stosowny wniosek, a po otrzymaniu odpowiedzi pozytywnej, wróciłem do pracy - tłumaczył Michał Dworczyk.

- Nie wykluczam jednak sytuacji, gdzie tego dystansu mogło nie być. Oczywiście takich sytuacji należy unikać, a gdy dochodzi do złamania przepisów, to są stosowne służby, które powinny na to reagować - dodał.