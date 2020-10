Jarosław Kaczyński wręczał nagrodę bez maseczki. Barbara Nowacka komentuje

Koronawirus w Polsce. Nowacka pyta o maseczki i dystans

Uwagę na to zwróciła również posłanka Barbara Nowacka. Napisała: "Maseczki, dystans... niczego się nie nauczą. Ale dla nich test dostępny gdy głowa zaboli, to o respiratory się nie martwią". To odniesienie do sytuacji przyszłego ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, który udał się na test, a wyniki miał zaledwie po kilku godzinach.