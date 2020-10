Koronawirus. Przemysław Czarnek zakażony, Dariusz Piontkowski na kwarantannie. "Ktoś kieruje MEN?"

Koronawirus. Dariusz Piontkowski "realizuje swoje zadania"

Jarosław Kaczyński i Jarosław Gowin podziębieni. Winna uroczystość w Pałacu?

Koronawirus w rządzie. Co z wiceministrami resortu edukacji?

Kiedy zmiana w resorcie edukacji?

Obecny jeszcze szef MEN odniósł się w rozmowie z WP do kwestii tego, do kiedy formalnie będzie pełnił obecną funkcję. - Nie wiem, kiedy pan prof. Czarnek zostanie mianowany, to zależy od pana prezydenta i rozwoju choroby. Jak rozumiem w ciągu kilku dni, kiedy będzie już zdrowy pan prof. Czarnek, będzie mogło dojść do formalnego jego powołania, a wcześniej do mojego odwołania - powiedział.