Jarosław Gowin z Januszem Palikotem? Adam Bielan kpi

- Idąc tokiem rozmów, które prowadzi Jarosław Gowin, po przyjęciu pani Pawłowskiej, współorganizatorki Strajku Kobiet, spodziewam się, że 17 kwietnia Jarosław Gowin stanie u boku Janusza Palikota i zaprosi go do działania w Porozumieniu. To dokładnie ten nurt, którym podąża od jakiegoś czasu Jarosław Gowin, starając się znowu przejść na drugą stronę - mówił Adam Bielan w programie "Tłit", pytany o polityczne transfery do Porozumienia. Przypomnijmy, Monika Pawłowska blisko trzy tygodnie temu przeszła do Porozumienia z Lewicy. Nie wstąpiła jednak do klubu parlamentarnego PiS i pozostała posłem niezrzeszonym.

