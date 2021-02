Jarosław Gowin spiskował z opozycją? Adam Bielan: zabrakło mu szabel

Duże problemy w Porozumieniu. Ugrupowanie Jarosława Gowina przeżywa poważny kryzys wewnętrzny. Czy lider Porozumienia spiskował z opozycją? Głos w tej sprawie w programie WP "Tłit" zabrał europoseł Adam Bielan. - O rozmowach z opozycją mówił pan Budka i pan Czarzasty. To nie ja powstrzymałem Jarosława Gowina, tylko moi koledzy z Sejmu, bo to oni sprawili, że Gowinowi zabrakło szabel - mówił polityk. Jak podkreślił, nie wyobraża on sobie sytuacji, w której Jarosław Gowin nawiązałby współpracę z Koalicją 276. - On atakował Platformę za to, że zmierza zbyt mocno w lewo. Dzisiaj Platforma jest dużo bardziej na lewo, niż ta, z której Gowin odchodził w 2013 roku - tłumaczył Adam Bielan.

Rozwiń