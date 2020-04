Jarosław Gowin poza rządem? Michał Dworczyk komentuje

Panie Ministrze ciekawą wypowiedź wspomnianego już przeze mnie dzisiaj wicepremiera Sasina który w RMF powiedział tak Jarosław Gowin jest w rządzie natomiast Słyszałem że zapowiadał że będzie chciał z tego rządu wyjść On też o tym słyszał że Jarosław Gowin chcę wyjść z rządu Nie ja nie słyszałem tej wypowiedzi skąd takie wątpliwości takie domysły takie pogłoski się biorą mówię o tym wicepremier polskiego rządu trudno trudno mi powiedzieć pan wicepremier jest w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości być może wie więcej w między wicepremiera mi jest ta współpraca bliższa więc być może więcej niż ja A może to była jakaś wypowiedź nieprecyzyjna naprawdę trudno mi to komentować ja po prostu nie mam wiedzy w tej sprawie wczoraj odbyło się natomiast bez wątpienia w interesie nas wszystkich jest myślę tutaj o Polakach nas więc w interesie wszystkich Polaków jest to żeby rząd był stabilny w tym trudnym czasie i żeby funkcjonował skupiając się na kolejnych rozwiązań korzystnych dla czy to pracowanie miażdżycowe dla przedsiębiorców No dzisiaj to jest najważniejsze