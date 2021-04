Jarosław Gowin porozumiał się z Pawłem Kukizem. Nowe informacje

- Przed posiedzeniem Sejmu, a to już w przyszłym tygodniu nastąpi, może dojść do podpisania porozumienia. Jesteśmy już dogadani, jesteśmy po słowie, zostały kwestie organizacyjne - powiedział w programie "Tłit" poseł Porozumienia Michał Wypij, pytany o porozumienie z Kukiz'15. - To porozumienie czysto programowe. Kilka postulatów naszych partnerów z Kukiz'15, postulatów, które my już mieliśmy w jakiś sposób w programie Polski Razem. Nie jest coś, co w jakiś sposób zaskoczy ludzi o poglądach propaństwowych czy republikańskich - wskazał Wypij.

