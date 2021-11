Jarosław Gowin poprze projekt PiS? Jasna zapowiedź

Projekt ustawy dający pracodawcy możliwości sprawdzenia, czy pracownik jest zaszczepiony przeciw COVID- 19, wkrótce trafi do Sejmu. - Ustawa na pewno przejdzie - powiedział w Polsat News minister zdrowia Adam Niedzielski. - Z nami pan minister Niedzielski, ani nikt z przedstawicieli rządu, nie rozmawiał. Co do zasady, jestem zwolennikiem wolności - wolności zaszczepionej większości, która nie powinna być obejmowana jakimikolwiek obostrzeniami - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski prezes Porozumienia Jarosław Gowin. Zobaczymy, jakie będą szczegóły. W tej sprawie Porozumienie gotowe jest do spokojnej, rzeczowej dyskusji nad projektem rządowym. Zero obostrzeń dla zaszczepionych. Jeżeli, ze względu na narastanie czwartej fali, będą konieczne jakieś obostrzenia, to moim zdaniem nie powinny obejmować osób zaszczepionych - wskazał. - Jeśli to będzie dobry projekt, z całą pewnością będzie mógł liczyć na poparcie opozycji - zadeklarował Gowin.