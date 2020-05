WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze tvp + 2 jacek kurskiJarosław Gowin oprac. Magdalena Nałęcz 43 min. temu Jarosław Gowin jest persona non grata w TVP Info? "Chyba przestałem być interesującym partnerem" TVP Info nie chce rozmawiać z prezesem Porozumienia? - Rzeczywiście od wielu, wieli tygodni tak się zdarza, że nie mam zaproszenia - powiedział... Rozwiń powiedział o swoich uwagach genera … Rozwiń Transkrypcja: powiedział o swoich uwagach generalnie do mediów publicznych jakie to są uwagi panie dyrektorze No byłoby nie fair z mojej strony wobec Jarosława Kaczyńskiego i wobec Zbigniewa się o gry abym w o tym co aby o tym co Ja zamierzam dowiadywali się z wywiadu kiedy a kiedy panie premierze był Panu taki Michał Wróblewskiego ostatni raz panie premierze był pan w TVP Info żywe to jest dobre pytanie nie Ale bym zaskoczę pana w byłem w TVP w ubiegłym tygodniu Natomiast rzeczywiście od wielu wielu tygodni jakoś tak się zdarza że nie wiem co Proszę jeszcze nie ma zaproszenia czy pan po prostu nie chce nie chce przychodzić do tej telewizji chyba jako szeregowy poseł przestałem być interesującym partnerem do rozmów dla dziennikarzy z telewizji radiowych Mam na myśli w media publiczne A czeka pan na powrót pana prezesa byłego prezesa przynajmniej na razie Jacka Kurskiego ponownie na stanowisko szefa telewizji publicznej będzie konkurs z żadnemu widowni partynic do rozstrzygnięcia takiego konkursu jako pierwsi pisaliśmy w Wirtualnej Polsce Kilka miesięcy temu tak zwanym ultimatum Andrzeja Dudy to znaczy Andrzej Duda No domagał się dymisji Jacka Kurskiego w zamian za to podpisał ustawę o przekazaniu prawie 2 miliardów złotych mediom publicznym nowe do moich informacji nie pan może nieformalnie ale w jakim stopniu wspierał pana prezydenta w tym działaniu na niekorzyść pana prezesa Jacka Kurskiego czy to prawda wiem że tego typu informację czy interpretację wydarzeń się pojawiły jako we w pan prezydent Andrzej Duda pan premier Mateusz morawiecki ja jako byśmy dążyli do prezesa telewizji Otóż chcesz zdecydowanie zdementować ten pogłoski moja ocena funkcjonowania telewizji publicznej to jest jedna rzecz w domaganie się zmiany prezesa telewizji to jest