Japonia straciła cierpliwość. Ma dość północnokoreańskich prowokacji

Sankcje polegać mają na zamrożeniu aktywów pięciu organizacji zaangażowanych w te projekty. To odwet nie tylko za przeprowadzone ostatnio próby militarne, ale również - jak wyjaśnił we wtorek rzecznik Matsuno - za uprowadzenia obywateli japońskich przez agentów północnokoreańskich w latach 70. i 80. Los wielu z nich do dziś nie jest znany.