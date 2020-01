Janusz Korwin-Mikke w rosyjskiej telewizji. "W Polsce panuje rusofobia"

Polityczni przeciwnicy oskarżają Janusza Korwin-Mikkego o powiązania z Kremlem i działanie na rzecz Rosji. Poseł Konfederacji z właściwą sobie przekorą dolewa oliwy do ognia, chwaląc się zainteresowaniem ze strony rosyjskich mediów.

- W Polsce panuje rusofobia, to jest prawda. Ale decyzja parlamentu jest głupia, nie przyłożę do niej ręki. Niektórzy Polacy po prostu nie lubią Rosjan, a inni nie lubią Rosjan, bo tak nakazuje im Bruksela albo Waszyngton i to jest problem - ocenił na antenie rosyjskiej telewizji publicznej.