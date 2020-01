Janusz Korwin-Mikke reaguje na słowa Władimira Putina. "Trzeba się śmiać"

Kiedy wszyscy oburzają się słowami Władimira Putina, on dziwi się, że Polacy nie wykazują poczucia humoru. - Nie rozumiem, dlaczego my tak ostro reagujemy i dajemy się nabierać na to - podkreśla Janusz Korwin-Mikke.

Janusz Korwin-Mikke ma inne podejście do słów Władimira Putina niż pozostali polscy politycy (East News, Fot: ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER)

Władimir Putin wypowiedział mocne słowa o Polsce. Komentarz Janusza Korwin-Mikkego wyróżnia się spośród opinii polskich polityków.

- Prezydent Rosji się ośmieszył, natomiast nie rozumiem, dlaczego my tak ostro reagujemy i dajemy się nabierać na to. Trzeba się z tego powodu śmiać. Nie wiem dlaczego my nie wykazujemy poczucia humoru. Trzeba się śmiać - podkreślił w Polsat News.

Jego zdaniem "mamy jakiegoś hopla na punkcie Rosji". - Albo jej się boimy strasznie, albo tupiemy nogami - dodał. Jednocześnie przyznał, że słowa Putina są "dość absurdalne".

- On mówi, że II Rzeczpospolita, za którą ja nie ponoszę odpowiedzialności, zajęła Zaolzie i potem została zajęta przez Niemcy. A przypominam, że Związek Sowiecki zajął Zachodnią Ukrainę i Białoruś i też został napadnięty przez Niemcy. Natomiast w odróżnieniu od nas oni podpisali pakt Ribbentrop-Mołotow, więc z całą pewnością przyczynili się do wybuchu wojny 100 razy bardziej niż my - tłumaczył Korwin-Mikke.

Źródło: Polsat News