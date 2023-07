Janusz Korwin-Mikke odbija piłkę: Lewica plecie bzdury z powodu estrogenu

Powyższy komentarz spotkał się z ripostą samego Korwina-Mikkego, który stwierdził, że posłanki lewicy "plotą bzdury", a on wie dlaczego. Powodem takiego zachowania - w odróżnieniu od posłanek PiS-u, które "często bronią niesłusznych ustaw, ale nigdy nie plotą bzdur" - według posła ma być poziom estrogenu związany z młodym wiekiem. "Kobiety z lewicy są średnio o 9 lat młodsze według obliczeń Korwina" - napisał. Według polityka to właśnie estrogen sprowadza umysł kobiety do poziomu dziecka. "Kinga Gajewska (PO) ma 3 dzieci: 4, 3 i 2 lata. Nie ma sensu jej cokolwiek tłumaczyć. Za kilka lat sama zrozumie..." - dodał jako podsumowanie swojego postu.