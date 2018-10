Janusz Korwin-Mikke: "Czuję się jak pies po wyjęciu z pralki"

"Ludzie dzwonią do mnie i tłumaczą, że musieli zagłosować na pana Rafała Trzaskowskiego, bo bali się, że może wygrać ten komuch Jaki, wzmocniony w dodatku całkiem już przerażającym lewakiem, panem Piotrem Guziałem. Ale przecież na mniejsze zło głosuje się w drugiej turze" - pisze Janusz Korwin-Mikke w felietonie zamieszczonym na se.pl.

Polityk stwierdza, że udział partii politycznej w wyborach samorządowych to "absurd", bo samorząd to "to miejsce dla tych, co chcą tachlować cudze pieniądze". Tłumaczy, że biorąc w nich udział chciał wyjaśnić wyborcom "kto te pieniądze marnotrawi i rozkrada". "Okazuje się, że tylko 1,5 proc. (jeśli wierzyć sondażom) chce to wiedzieć – reszta chce popierać tych, co je marnują w sposób w miarę przyjemny" - napisał.