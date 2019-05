Janina Ochojska trafiła do szpitala. Przechodzi badania

Założycielka PAH trafiła do specjalistycznego szpitala im. Józefa Dietla w Krakowie - podaje rmf24.pl. Według ustaleń rozgłośni życiu Janiny Ochojskiej nie zagraża niebezpieczeństwo.

Janina Ochojska trafiła do krakowskiego szpitala specjalistycznego im. Józefa Dietla. Tam przechodzi badania kontrolne. Według informacji portalu rmf24.pl życiu założycielki PAH nie zagraża niebezpieczeństwo. W połowie kwietnia działaczka społeczna ujawniła, ze choruje na raka piersi. "To ogromna rewolucja w moim życiu" - zapewniała w nagranym materiale.

Ochojska to założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej. Działaczka społeczna zdecydowała się również kandydować do Parlamentu Europejskiego z list Koalicji Europejskiej. Decyzję podtrzymała, kiedy dowiedziała się o chorobie. Jak zapewnia, jeśli dostanie się do Europarlamentu, zamierza nie pobierać za to wynagrodzenia i w dalszym ciągu pozostać szefową PAH.