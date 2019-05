Janina Ochojska dostała się do Parlamentu Europejskiego. Zagłosowało na nią prawie trzysta tysięcy osób

W związku ze swoim stanem zdrowia Janina Ochojska przebywa obecnie w krakowskim szpitalu im. Dietla. Mimo tego, działaczka nie zrezygnowała ze startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Teraz może świętować swoją wygraną.

Choć Ochojska startowała z listy KE, nie jest członkiem żadnej partii. Jeszcze w trakcie wyborów działaczka ogłosiła, że choruje na nowotwór piersi. Jednak nawet ta informacja nie zmusiła jej do rezygnacji z wyborów.

– Dla mnie to kandydowanie jest bardzo ważne, bo to co dotychczas robiłam w PAH-u, chcę kontynuować w Parlamencie Europejskim - opowiadała w filmie, który zamieściła na swoim profilu po diagnozie.