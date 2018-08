Jan Szyszko szokuje słowami o Puszczy Białowieskiej. "UE chciała poniżyć Polskę"

Były minister środowiska stwierdził, że sprawa Puszczy Białowieskiej nie jest dla niego zamknięta. Jan Szyszko przekonuje, że "przeanalizował całą sytuację" i teraz "przygotowuje działania". Niewykluczone, że chodzi o komisję śledczą.

"W tej chwili jest cisza w tym temacie, ale sądzę, że to cisza przed burzą. Dokładnie przeanalizowałem całą sytuację i w tej chwili przygotowuję się do tego, aby zgodnie z prawem dalej kontynuować działalność w Puszczy Białowieskiej w celu jej ratowania" - powiedział były szef resortu.

"Najwyższy czas na to, aby pokazać światu, iż to, co się stało na terenie Puszczy Białowieskiej to łamanie prawa Unii Europejskiej i celowe szkalowanie Polski" - stwierdził. Zdaniem Szyszki Polska jest liderem w zakresie ochrony bioróżnorodności występujących gatunków. "Puszcza Białowieska była tego przykładem" - dodał. Jak jest teraz? "W tym roku w Puszczy Białowieskiej powinna być nadal hamowana gradacja kornika drukarza. Nie wiem, czy tak się dzieje. Przypuszczam, że nie" - powiedział.