Jan Maria Rokita na RPO? Sikorski: cenię jego intelekt

Jan Maria Rokita w opinii Andrzeja Dudy byłby dobrym kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich. Taka sugestia padła w wywiadzie, którego udzielił prezydent. - Cenię intelekt Jana Marii Rokity, chociaż dosłownie przed chwilą polemizowałem z nim na Twitterze - zaznaczył europoseł Radosław Sikorski w programie WP "Newsroom". Były szef MSZ przypomniał, że opozycja ma swoją kandydatkę - Zuzannę Rudzińską-Bluszcz. - Naturą tego urzędu jest to, że nie jest on spolegliwy wobec władzy. Skoro partia rządząca jest krytyczna wobec tej osoby, a jednocześnie ma ona dorobek i kwalifikacje, to wydaje mi się, że podstawowe kryteria spełnia - ocenił Radosław Sikorski.

Rozwiń