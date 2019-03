Jan Maria Jackowski z PiS próbował wybrnąć z trudnego pytania. "Nie bądźmy takimi konserwatystami"

PiS kolejną zmianą prowokuje tych, którzy zarzucają mu upolitycznianie niezależnych instytucji. Chce, by członków PKW wybierali politycy, a nie sędziowie. Senator Jan Maria Jackowski poproszony o komentarz w tej sprawie, wydał się zaskoczony i nieprzekonany.



Początkowo wydawało się, że nie wie, co odpowiedzieć. "Yyy... pani redaktor... Jak to po co, dlaczego muszą wybierać?" - powiedział. Próbował jednak wybrnąć z sytuacji i zaznaczył, że sprawa jest banalna.