Wojciech Hermeliński ostrzega. "Zmiany w PKW są zagrożeniem"

Wojciech Hermeliński, szef Państwowej Komisji Wyborczej, przestrzega przed nieprawidłowościami przy wyborach. - Wówczas niczego nie mogę już gwarantować, zwłaszcza gdy przechodzimy z systemu sędziowskiego na polityczny - powiedział w "Dzienniku Gazecie Prawnej".

- To zła zmiana. Nie wiem, czemu ma służyć. Do dziś nie wiem, jakie przesłanki kierowały ustawodawcą. Widzę to jako powrót PKW do czasów PRL-u, bo wtedy była powoływana przez marszałka Sejmu, a składała się z przedstawicieli partii politycznych - powiedział Hermeliński.