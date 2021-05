Jan Maria Jackowski wykluczony z klubu PiS? Marek Suski odpowiada

Sejm ratyfikował europejski Fundusz Odbudowy. Teraz ustawą o ratyfikacji zajmie się Senat. Jak w tej sprawie zagłosuje senator PiS Jan Maria Jackowski? - Wszystko wskazuje na to, że ja nie poprę tej ratyfikacji - zapowiedział kilka dni temu w programie "Newsroom WP". Dodał jednak, że jeśli podczas dyskusji zostanie przekonany, że będzie to korzystne dla Polski, to zdanie zmieni. - Dziwię się, bo ma swoją historię pozytywną (...). Spróbujemy z nim porozmawiać - zapowiedział w programie "Tłit" wiceszef klubu PiS Marek Suski. Pytany o ewentualne wykluczenie senatora z klubu, podkreślił, że Jackowski "nie należy do partii, więc ma większą swobodę wypowiedzi". - Wykluczenie kogoś z klubu w sytuacji, kiedy i tak nie ma to wpływu na to, co się dzieje w Senacie, niekoniecznie ma sens - stwierdził Suski.

Rozwiń