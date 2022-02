Jakub Banaś o "przemianie" prezesa NIK: akcja TVN, PiS i Kamińskiego to błąd matriksa. Jest w tym pewien chichot historii

W obszernej rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" Jakub Banaś, syn prezesa NIK, ocenił, że stacja reportaż stacji TVN, PiS i służby specjalne przyczyniły się do pozytywnej metamorfozy jego ojca. - Cała akcja TVN i PiS, Kamińskiego i służb, to błąd systemu, błąd matriksa. To oni stworzyli Mariana Banasia. I to jest pewien chichot historii - stwierdził. Poruszył także kwestię sojuszników swojego w PiS, Pegasusa, a także "quasi-mafijnych" metod rządów PiS.