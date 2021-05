Próba samobójcza syna Mariana Banasia? Policja potwierdza otrzymanie anonimowej informacji

Ktoś podszywał się pod syna Mariana Banasia. "Wysadzę dom"

Wiadomość o rzekomej próbie samobójczej policja otrzymała na swoją skrzynkę mailową - ustalił Polsat News."Piszę tę wiadomość, aby nie było wątpliwości - bezpośrednio nikt nie przyczynił się do mojej śmierci. To wyłącznie moja decyzja. Chcę popełnić samobójstwo. Planowałem to od jakiegoś czasu" - pisze w mailu człowiek, podający się za syna Mariana Banasia.