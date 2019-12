Jakub A. z Mrowin zostaje w areszcie. Prokuratura wciąż czeka na opinię biegłych

Podejrzany o zabójstwo 10-letniej Kristiny Jakub A. pozostanie w areszcie. Decyzją sądu w Świdnicy spędzi tam kolejne 3 miesiące. Powód? Brak opinii biegłych na temat jego stanu zdrowia.

Po brutalnym morderstwie 10-letniej Kristiny, Jakub A. długo zwodził śledczych, ale ostatecznie przyznał się do winy. W połowie czerwca trafił do aresztu. Jak informowały media, do końca października prokuratura miała poznać opinię biegłych po obserwacji sądowo-psychiatrycznej podejrzanego.