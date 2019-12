Rafał Trzaskowski grzmi o kłamstwach ws. LGBT. Sebastian Kaleta: Będzie kontrola poselska

- Zarzuty są czystą manipulacją i kłamstwem - powiedział Wirtualnej Polsce o raporcie ws. finansowania organizacji LGBT w Warszawie prezydent miasta Rafał Trzaskowski (PO). Sebastian Kaleta (PiS) jest zaskoczony, że zamiast przeprowadzić kontrolę, Trzaskowski personalnie go atakuje.

– Jeżeli wiceminister sprawiedliwości formułuje zarzuty, które są czystą manipulacją i kłamstwem, to to kładzie się cieniem na powadze urzędu, który sprawuje – skomentował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w rozmowie z Wirtualną Polską. – To jest rzecz niesłychana i przerażająca – podkreślił. Ocenił, że Sebastian Kaleta dopuszcza się "kłamstw i manipulacji". Teraz na Twitterze odpowiedział mu sam zainteresowany.