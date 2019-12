Burza wokół LGBT w Warszawie. Rafał Trzaskowski: Zarzuty są czystą manipulacją i kłamstwem

Prezydenci a propos budżetu Warszawa a propos Rady Miasta radny Kaleta zarzuca panu że Czy w Urzędowi Ratuszowy że wydają państwo pieniądze na organizacje które Pro Na przykład zażywanie narkotyków jak ma się do tych zarzutów pana Kalety One są zasady Rzeczy nie są Nie słuchamy i powiedział bo nawet przeraża Dlatego że jeżeli rady Formuły jakieś zarzuty jeżeli poseł formuły jakieś Które są czystą manipulacji i kłam Niestety się do Przyzwyczailiśmy ze strony Natomiast jeżeli W sprawie Formuły Które są czysto manipulacją i kłam No to to niestety Cieniem na powadze urzędu który Wszystkie zawarte informacje są po prostu czysto manipulacji My prowadzimy wraz z organizacjami pozarządowymi Programy które ma Przede wszystkim przeciwdziałać zapadalności na bardzo ciężkie choroby AIDS działania profilaktyczne Natomiast Usłyszycie państwo Przestrzeni media Do pana ministra to są po prostu przeinaczenia i Jest już dokładne Ratusza na ten I zastanawiam się również nad Właśnie chciałem to zapytać bo cały czas ten temat dominuje choćby w mediach publicznych i zastanawiam się czy pan albo pana Przedstaw Jeszcze będą Być może organizować jakąś konferencję na którą będziecie państwo na której będziecie państwo to O co W wydatkach miasta i na czym polegają Manipulacje wiceministra Oczywiście To będziemy Po pierwsze Po drugie rozważamy kroki prawne najsmutniejsze Że pan minister czyni olbrzymią szkoda Wszystkim tym którzy są uzależnieni Narkotyku wszystkim tynk Są po prostu chorzy na AIDS ale Są w grupie ryzyka Dlatego że samorządy podejmują heroiczną walkę o to Rozwijać programy profil Po to żeby otoczyć takiej osoby opieka Po to żeby prowadzi akcje edukacyjne wśród młodzieży która może zażywać Albo ludzik to Głupie Rysy Robimy to od wielu wielu lat to Przecież projekty które ja A niestety pan minister tworzy taką atmosferę Psychoza I czystej mam Dlatego B Absolutnie dementujemy i będziemy dalej dom Ear