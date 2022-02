Jaki zdetronizuje Dudę? Polityk o tym, co chce przypomnieć prezydentowi

- Chciałbym, żeby pan prezydent przestrzegał swojego programu. Obiecywał, że pomoże zreformować sądownictwo, a nie że będzie Iustitiii ktoś musi to panu prezydentowi przypomnieć dla jego dobra i dla Polski dobra — powiedział w programie "Newsroom" WP Patryk Jaki, eurodeputowany Solidarnej Polski. Pytany o to, czy chciałby zastąpić prezydenta Andrzeja Dudę w pałacu prezydenckim, odpowiedział, że "ma przed sobą całe życie". - Potrzebujemy silnego państwa, nie ma silnego państwa bez sądownictwa, dla którego suwerenem są Polacy, a nie Bruksela — stwierdził. Jarosław Kaczyński — dyktator czy skromny wicepremier? - Co to za dyktator, co to za dyktatura skoro jedna część parlamentu należy w Polsce do opozycji, media sprzyjają opozycji, sędziowie sprzyjają opozycji — stwierdził Jaki.