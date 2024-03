Jaki uderza w Polskę 2050. Kobosko: ostanie, co może robić

Przy okazji śledztwa ws. Funduszu Sprawiedliwości Patryk Jaki uderza w Polskę 2050 i pyta, dlaczego nie przeszukano domu wykluczonego z partii posła Adama Gomoły. - To ludzie, tacy jak pan Jaki, którzy nie czują odpowiedzialności za to, co robili - komentował w programie "Tłit" poseł Polski 2050 Michał Kobosko. - Jeżeli pan poseł mówi o wchodzeniu do domów, to przypominam: to się działo w latach 2015-2023. Było wiele przypadków bezprawnych najść i różnego rodzaju sankcji, a potem okazywało się, że nie ma postawionych zarzutów. Jeżeli chodzi o posła Gomołę, to podjęliśmy działania. Nie jest już członkiem naszego klubu parlamentarnego. Jest zawieszony, trwa procedura. Przesłał nam kilkustronicowy dokument, w którym przedstawia dokumenty. Nagrania, które znamy, stawiają go w złym świetle. To nie były wypowiedzi reprezentujące Polskę 2050. Zarząd partii nie wiedział o pewnych działaniach na Opolszczyźnie. Sprawę wyjaśniamy dokładnie. Trwa zmiana władz w regionie, jestem w to zaangażowany. To, co zostało ujawnione, wygląda na dyskwalifikujące posła Gomołę jako członka Polski 2050, natomiast, zgodnie ze statutem, otrzymaliśmy odwołanie. Ostatnia rzecz, którą mogliby robić pan Jaki i członkowie jego formacji, to moralizowanie - dodał.

