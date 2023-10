Jaki będzie efekt marszu? Szefowa sztabu KO komentuje

- Udało się zebrać ponad milion serc, tak podaje miasto. My podajemy za miastem również tę frekwencję. Jak zresztą państwo widzieli, frekwencja fenomenalna, nigdy tyle osób w jednym miejscu się nie zgromadziło, jesteśmy super zadowoleni - komentowała po zakończonym marszu Wioletta Paprocka-Ślusarska, szefowa sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej. Reporter WP Patryk Michalski pytał o to, co przyniesie Marsz Miliona Serc. - Myślę, że te dwa ostatnie tygodnie kampanii będzie bardzo pozytywne, bardzo roześmiane, będzie to kampania prowadzona z sercem. Te milion osób, które tutaj przyjechało, pojedzie z dobrym przesłaniem w Polskę. Myślę, że 15-ego po prostu wygramy te wybory - powiedziała Paprocka-Ślusarska. Szefowa sztabu KO była też pytana o konwencję PiS w Katowicach, podczas której mówiono cały czas o Donaldzie Tusku. - Platforma Obywatelska i cały sztab Koalicji Obywatelskiej może mówić o Donaldzie Tusku, bo to jest nasz przywódca. Natomiast dlaczego PiS ciągle mówi o nas? Nie wiem - odpowiedziała.