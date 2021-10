Jaką rolę odegra OdNowa? Ociepa: mamy swoje naturalne kompetencje

Na poniedziałek zaplanowano rozmowy przedstawicieli stowarzyszenia OdNowa z Jarosławem Kaczyńskim. Niewykluczone, że dojdzie także do podpisania porozumienia koalicyjnego. Jak przekonywał w programie "Newsroom WP" wiceszef MON Marcin Ociepa, najbardziej interesuje go "jaką rolę ma odegrać każdy z członków koalicji i za co wziąć odpowiedzialność". - Rozmawiamy (z prezesem Kaczyńskim - red.) o takich obszarach, gdzie OdNowa ma swoje naturalne kompetencje. O ludziach, których mamy - powiedział. W tym kontekście wymienił m.in. Grzegorza Piechowiaka, który zajmuje się inwestycjami zagranicznymi, Andrzeja Guta-Mostowego zajmującego się turystyką czy prezydenta Jakuba Banaszka działającego w obszarze samorządowym. Zapytany o to, czy zgadza się ze stwierdzeniem, że któryś z członków OdNowa powinien zająć stanowisko ministra stwierdził, że tak, ale "polityka jest nieco bardziej złożona". - Można odgrywać fundamentalną rolę polityczną nie będąc ministrem. Jest wiele takich osób w Polsce - stwierdził. Jako przykład podał Jarosława Kaczyńskiego, który do niedawna sam określał się mianem "szeregowego posła". Ociepa przyznał, że jeśli w poniedziałek uda się podpisać porozumienie koalicyjne, odbędzie się także konferencja prasowa, na której przedstawione zostaną dokonane ustalenia.