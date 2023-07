Jaką grupę krwi "lubią" komary? Naukowcy wiedzą, dlaczego niektórych gryzą częściej

Dodatkowo, komary mają częściej gryźć osoby z podwyższoną temperaturą ciała, oraz tych, których ubrania mają intensywny kolor. Niektóre z owadów wykazują większą wrażliwość na barwę czerwoną, czarną, czy pomarańczową. Insekty te przyciąga również zapach potu, a dokładnie substancje, które są w nim zawarte. Należą do nich amoniak, kwas moczanowy oraz kwas mlekowy. Komary lgną również do dwutlenku węgla - osoby wytwarzające go więcej (np. osoby z przyspieszonym metabolizmem), należą do grupy bardziej narażonych na ugryzienia.