Larwy komarów "wystrzeliwują" własne głowy z ciała, aby złapać zdobycz

Chwytanie i wciąganie

- Larwy używały swoich rurek syfonowych (oddechowych) do chwytania swoich ofiar – wyjaśnia główny autor badań prof. Robert Hancock z Wydziału Biologii Metropolitan State University of Denver. - To była jedna z tych chwil, kiedy człowiek myśli: nie mogę w to uwierzyć; to jest niesamowite – dodaje.