Jak zachęcić dzieci do sportu? Mistrzyni olimpijska radzi

Polskie dzieci są najszybciej tyjącymi w Europie - wynika z raportu WHO. W kontekście tego prowadzący program "Newsroom" WP Patrycjusz Wyżga pytał mistrzynię olimpijską w pływaniu Otylię Jędrzejczak co zrobić, by zainteresować dzieci sportem. Gość programu podkreśliła, że zajęcia dla dzieci muszą być ciekawe.- One potrzebują ciekawszych zajęć niż my. Jest to zdecydowanie inne pokolenie - stwierdziła Jędrzejczak. W trakcie programu rozmawiano również na temat zajęć wychowania fizycznego w szkołach. - Bardzo często bagatelizujemy lekcje WF, a to jest jedna z nielicznych lekcji, na których uczymy się wyznaczać drużynę, lidera, cele, tworzyć strategię. To są cechy i wartości, które nie przydają nam się tylko w życiu sportowym, przydają nam się również w życiu codziennym - podkreśliła Jędrzejczyk. - To jest jedna z ważniejszych lekcji życiowych - podsumowała.