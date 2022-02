Jak skończy się świat? 5 prawdopodobnych scenariuszy

Wojna nuklearna

Sposób, w jaki wybuch bomby atomowej mógłby spowodować globalną katastrofę, różni się od powszechnego wyobrażenia. Jest bowiem bardzo mało prawdopodobne, by którekolwiek mocarstwo unicestwiło nie tylko innych, ale również siebie jedną detonacją. Zasięg silniejszych bomb ocenia się na rząd około kilkunastu kilometrów średnicy - to wystarczy, by zlikwidować miasto, ale zbyt mało, by wybić ludzkość. Gdyby jednak doszło, na przykład, do wojny jądrowej pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi, które posiadają znaczną większość całych światowych zasobów broni jądrowej, sytuacja stałaby się niebezpieczna w skali globalnej.