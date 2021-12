Świat na krawędzi. Koniec złotych czasów w dziejach medycyny

Co jest genezą problemu? WHO twierdzi w opublikowanym w 2021 roku raporcie o dwóch głównych powodach: pierwszy to zbyt częste, czasem zupełnie zbędne przepisywanie antybiotyków przez lekarzy, a jednocześnie przerywanie zaleconej antybiotykoterapii przez pacjentów po ustąpieniu objawów choroby. Drugi to używanie antybiotyków w przemyśle, głównie w rolnictwie.