Zabójcze bakterie czyhają pod lodem

A to zaledwie wierzchołek... góry lodowej. Znaczna część groźnych dla zdrowia i życia substancji, które mogą "uciec" spod powierzchni lodu ze względu na ocieplający się klimat, nie jest jeszcze znana nauce, a skutki ich emisji są niemożliwe do przewidzenia. – Wciąż mamy niewielką wiedzę o tym, jak duży jest potencjał organizmów żyjących pod lodem do powrotu do życia – twierdzi Kimberley Miner z NASA, która przewodziła jednemu z dużych projektów badawczych dotyczących organizmów żyjących pod wieczną zmarzliną. Z naukowcami z NASA siły połączyli Europejczycy z ESA (Europejska Agencja Kosmiczna).