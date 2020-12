Ukraina. Donbasowi grozi katastrofa ekologiczna

Woda, którą zalane zostały kopalnie zaczyna wypływać na powierzchnię, a wraz z nimi z głębi ziemi wypychany jest metan, który gromadzi się w piwnicach okolicznych budynków. Może to prowadzić do pojawienia się licznych wybuchów. Sama zaś woda trafia do rzek, co może doprowadzić do skażenia wody pitnej i zasolenia gruntów. - Na tym terytorium będzie taki krajobraz, jak na księżycu, nie będzie tam można żyć - powiedział Wołynec.