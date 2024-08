Prezydent zablokuje prace rządu? Senator zdradził plan KO

Senat wkrótce ma zająć się ustawami zakładającymi zmiany w wymiarze sprawiedliwości, zwłaszcza w funkcjonowaniu Krajowej Rady Sądownictwa i Trybunału Konstytucyjnego. Weto zapowiedział już Andrzej Duda. Zdaniem senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego (KO), najlepszym wyjściem byłoby wstrzymanie się z wysłaniem nowych przepisów do Pałacu Prezydenckiego. - Potrzebujemy tutaj paru głosowań w komisji i głosowania na posiedzeniu plenarnym. Trzeba to zrobić w dniu zaprzysiężenia nowego prezydenta. Wówczas zbiera się komisja, przyjmuje ostateczny kształt ustawy, potem posiedzenie plenarne, głosowanie i wysłanie ustawy do prezydenta - tłumaczył Kwiatkowski. - To jedyna szansa na to, że w Polsce będziemy porządkować to wszystko, co zastaliśmy po PiS-ie - przekonywał. Michał Wróblewski pytał o plan na wypadek, gdyby to polityk PiS-u został prezydentem po Andrzeju Dudzie. Kwiatkowski wyraził nadzieję, że zwycięży kandydat Koalicji Obywatelskiej. Według niego najprawdopodobniej zostanie nim Rafał Trzaskowski.