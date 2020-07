Jak głosować w wybory 2020? Gdzie mogę głosować? Godziny otwarcia lokali wyborczych. Tak powinna wyglądać karta wyborcza

12 lipca odbędą się wybory 2020. Wystarczy drobny błąd podczas głosowania, a twój głos będzie nieważny. Jak głosować i jak sprawdzić, gdzie znajduje się właściwy lokal wyborczy. Przypominamy, jak powinna wyglądać karta wyborcza.

12 lipca odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich 2020. Na liście kandydatów na prezydenta RP znajdą się dwa nazwiska: Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski.

Głos w wyborach prezydenckich będzie mogła oddać każda osoba, która najpóźniej w dniu wyborów ukończy 18. rok życia. Prawo do głosowania nie przysługuje osobom niepełnoletnim, ubezwłasnowolnionym oraz pozbawionym praw wyborczych prawomocnym wyrokiem sądu.

Gdzie głosować w wybory 2020? Jak znaleźć swój lokal wyborczy?

Kluczowym elementem głosowania podczas wyborów prezydenckich jest znalezienie właściwego lokalu wyborczego. Głosować można jedynie w lokalu, w którym jesteśmy wpisani do spis wyborców. Wyjątkiem są osoby posiadające zaświadczenie o prawie do głosowania. One mogą oddać głos w dowolnym lokalu wyborczym w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Informację na temat tego, gdzie znajduje się twój lokal wyborczy, bardzo często znajdziesz na tablicy ogłoszeń w bloku lub na osiedlu. Warto też pamiętać, że lokale wyborcze znajdują się najczęściej w szkołach, przedszkolach, urzędach miasta i domach kultury. Przed każdym lokalem powinna znaleźć się tablica informacyjna, a na niej spis ulic wchodzących w jej skład.

Najprostszym sposobem na znalezienie właściwego lokalu wyborczego, będzie sprawdzenie jego adresu online. Wystarczy wejść na stronę PKW wybory.gov.pl i przejść do zakładki 'wyszukiwarka obwodów'. W kolejnym kroku wpisz w pole wyszukiwania swój adres lub znajdź swoje miasto, klikając w odpowiednie miejsca na mapie, lub w rubryki tabeli.

Żeby ułatwić ci znalezienie właściwego lokalu wyborczego, na końcu artykułu umieszczamy linki do lokali wyborczych w poszczególnych województwach.

Karta wyborcza na wybory 2020 – jakie pieczęcie musi zawierać?

Kolejnym ważnym elementem głosowania na prezydenta jest karta wyborcza. Otrzymasz ją po przedstawieniu członkowi komisji dokumentu tożsamości. Może nim być np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, a także legitymacja szkolna.

Zanim oddasz głos i wrzucisz kartę do głosowania do urny wyborczej, upewnij się, że zawiera ona dwie pieczęcie. Bez nich twój głos będzie nieważny.

Każda karta wyborcza powinna posiadać czerwoną pieczęć obwodowej komisji wyborczej, a także wydruk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej w kolorze czarnym.

Jeżeli zauważysz na swojej karcie brak którejkolwiek pieczęci, zgłoś to komisji wyborczej.

Jak głosować, żeby głos był ważny? Godziny otwarcia lokali wyborczych w wybory 2020

Procedura głosowania podczas wyborów prezydenckich 2020 jest prosta. Wystarczy, że wstawisz znak "X" w kratce obok nazwiska jednego kandydata na prezydenta.

Twój głos będzie nieważny, jeżeli: karta do głosowania nie będzie zawierała właściwych pieczęci

nie wstawisz znaku "X" w żadną kratkę

wstawisz znak "X" w więcej niż jedną kratkę

wstawisz w kratkę znak inny niż "X"

Pamiętaj też o wrzuceniu swojej karty do głosowania do właściwej urny wyborczej. Na ten drobny element powinni uważać szczególnie wyborcy, którzy głosują w miejscu, gdzie znajduje się kilka lokali wyborczych. Jeżeli wrzucisz kartę do niewłaściwej urny, twój głos będzie nieważny.

Przypominamy, że lokale wyborcze 12 lipca będą czynne w godzinach 7-21. W nadzwyczajnych sytuacjach PKW może zdecydować o przedłużeniu ciszy wyborczej, a tym samym o przedłużeniu głosowania.

Jak głosować korespondencyjnie w wybory 2020?

Wybory prezydenckie 2020 przeprowadzane są w formie hybrydowej. Oznacza to, że wyborcy mogą oddawać głos w lokalach wyborczych lub korespondencyjnie.

Procedura głosowania korespondencyjnego jest bardzo podobna do tej w lokalu wyborczym. Na karcie do głosowania należy wstawić znak "X" w kratce obok nazwiska jednego kandydata. Wypełnioną kartę trzeba zapakować do specjalnie oznaczonej koperty i ją zakleić. Jeśli tego nie zrobisz, twój głos będzie nieważny.

Następnie wypełnij oświadczenie o tajnym i samodzielnym oddaniu głosu. Zapakowaną kartę do głosowania oraz oświadczenie włóż do koperty zwrotnej, a następnie dostarcz do lokalu wyborczego, w którym jesteś w spisie wyborców. Pamiętaj, że pakiet wyborczy należy przekazać komisji wyborczej, a nie wrzucać do urny wyborczej. Jeżeli wrzucisz pakiet do urny, twój głos będzie nieważny.

Lista lokali wyborczych w poszczególnych województwach:

Zobacz też: Wybory 2020. Głosowanie w miejscu zamieszkania - PKW