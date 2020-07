Jak głosować? Gdzie i do której można głosować? Co powinna zawierać karta wyborcza? Wybory 2020

Już 12 lipca odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich 2020. Zanim udamy się na wybory, warto przypomnieć sobie, jak i gdzie głosować. Przypominamy też, jakie są godziny otwarcia lokali wyborczych i co powinna zawierać karta do głosowania, żeby oddany na niej głos był ważny.

W niedzielę 12 maja zostanie przeprowadzona druga tura wyborów prezydenckich 2020. Na karcie wyborczej znajdą się nazwiska dwóch kandydatów na prezydenta – Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego.

Przypominamy, że swój głos będzie mogła oddać każda osoba, która najpóźniej w dniu wyborów ukończyła 18. rok życia i ma polskie obywatelstwo. Prawa głosu nie posiadają osoby pozbawione praw wyborczych prawomocnym wyrokiem sądu, ubezwłasnowolnione i niepełnoletnie.

Gdzie głosować w wybory 2020? Jak znaleźć swój lokal wyborczy?

Podczas wyborów 2020 głos można oddać tylko w lokalu wyborczym, w którym jesteśmy wpisani do spisu wyborców. Wyjątkiem od tej zasady są osoby, które posiadają zaświadczenie o prawie do głosowania. One mogą zagłosować w dowolnym lokalu wyborczym w kraju, za granicą, a także na polskim statku morskim.

Znalezienie swojego lokalu wyborczego jest bardzo proste. Można to zrobić online dzięki stronie PKW wybory.gov.pl. Wystarczy wejść w zakładkę 'wyszukiwarka obwodów' i w polu wyszukiwania wpisać swój adres zamieszkania. Jeżeli to nie zadziała, możesz wyszukać dwój lokal "ręcznie" poprzez klikanie w odpowiednie miejsca na mapce lub w rubryki tabeli. Żeby ułatwić ci znalezienie lokalu wyborczego, na dole strony umieszczamy linki do lokali wyborczych w poszczególnych województwach.

Swój lokal wyborczy możesz znaleźć również w bardziej tradycyjny sposób. Siedziby obwodowych komisji wyborczych znajdują się najczęściej w szkołach, przedszkolach, urzędach miasta/gmin/dzielnic i domach kultury. Przed każdym lokalem wyborczym znajduje się tablica, a na niej spis ulic, które przynależą do danego obwodu. Odwiedzając różne lokale wyborcze w twojej okolicy, będziesz mógł sprawdzić, w którym możesz zagłosować.

Informację na temat właściwego lokalu wyborczego często można znaleźć również na tablicach informacyjnych umieszczonych w blokach i na osiedlach.

Wybory 2020. Karta wyborcza bez tych elementów będzie nieważna

W lokalu wyborczym zostaniesz poproszony o przedstawienie dokumentu tożsamości. Po weryfikacji otrzymasz kartę wyborczą. Jednak zanim zagłosujesz, upewnij się, że twoja karta posiada dwie pieczęcie w prawym dolnym rogu.

Każda karta wyborcza musi zawierać pieczęć obwodowej komisji wyborczej (kolor czerwony) i wydruk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej (kolor czarny). Bez tych oznaczeń, twoja karta do głosowania jest nieważna.

Dlaczego na karcie czasem brakuje czerwonej pieczęci? Są one stawiane ręcznie przez członków komisji wyborczej tuż przed wyborami. Ponieważ karty do głosowania drukowane są na cienkim papierze, może się zdarzyć, że członek komisji przeoczy "sklejone" ze sobą karty.

Jeżeli zauważysz, że na twojej karcie wyborczej brakuje pieczęci, poinformuj o tym członka komisji wyborczej przed oddaniem głosu.

Jak głosować, żeby głos był ważny – wybory 2020

Procedura głosowania w lokalu wyborczym jest bardzo prosta. Wystarczy, że na karcie do głosowania wstawisz znak "X" w kratce obok nazwiska jednego kandydata na prezydenta.

Twój głos będzie nieważny jeżeli: wstawisz więcej niż jeden znak "X"

nie wstawisz żadnego znaku "X"

wstawisz znak inny niż "X"

twoja karta wyborcza nie będzie zawierać wymaganych pieczęci

Po wypełnieniu karty do głosowania wrzuć ją do właściwej urny wyborczej. To ważne, zwłaszcza kiedy w budynku jest kilka komisji wyborczych. Jeżeli wrzucisz głos do złej urny, twój głos będzie nieważny.

Jak głosować korespondencyjnie – wybory 2020

Procedura głosowania korespondencyjnego jest bardzo podobna do tej w lokalu wyborczym. Na karcie do głosowania musisz wstawić znak "X" w kratce obok nazwiska jednego kandydata.

Wypełnioną kartę zapakuj do specjalnie oznaczonej koperty i ją zaklej. Jeżeli zapomnisz o zaklejeniu koperty, twój głos będzie nieważny.

Następnie wypełnij oświadczenie o tajnym i samodzielnym oddaniu głosu. Wypełnione oświadczenie i kopertę z kartą do głosowania zapakuj do koperty zwrotnej.

Gotowy pakiet wyborczy zabierz do lokalu wyborczego, w którym jesteś wpisany do spisu wyborców. Przekaż go komisji wyborczej. Jeżeli wrzucisz pakiet do urny wyborczej, twój głos będzie nieważny.

Przypominamy, że lokale wyborcze w dniu wyborów są czynne w godzinach 7-21. W wyjątkowych sytuacjach PKW może przedłużyć ciszę wyborczą, a tym samym godziny głosowania.

Lista lokali wyborczych w poszczególnych województwach:

