Jak i gdzie głosować w wybory 2020? Do której głosowanie? Karta wyborcza bez tych elementów będzie nieważna

Gdzie głosować w wybory 2020?

Wybory 2020. Jak głosować, żeby głos był ważny? Istotna jest karta wyborcza

Przed oddaniem głosu koniecznie sprawdź, czy twoja karta do głosowania zawiera w prawym dolnym rogu dwie pieczęcie. Pierwsza z nich (czerwona) powinna należeć do obwodowej komisji wyborczej, druga (czarna) to wydruk pieczęci PKW. Jeżeli na twojej karcie brakuje jednej z nich, zgłoś to komisji, w przeciwnym razie twój głos będzie nieważny.