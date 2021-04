Jak długo będzie ogromna liczba zgonów przez COVID? Ekspert tłumaczy

Dodał, że patrząc na parametry, "mamy prawdopodobnie początek końca trzeciej fali". Jednocześnie dr Sutkowski zaznaczył, że "nie oznacza to, że jest dobrze".

Imprezy na uczelni Tadeusza Rydzyka. Andrzej Sośnierz i Marcin Kierwiński komentują

By ocenić, w jakim etapie pandemii jesteśmy, istotny jest m.in. reprodukcji koronawirusa, który wskazuje, ile statystycznie osób zaraża chory na COVID-19.

- Jest on teraz na poziomie 0,89 – w każdym województwie jest poniżej 1. Wskazuje to, że pandemia jest w odwrocie. Już można powiedzieć, że trzecia fala jest w odwrocie, ale nie można powiedzieć więcej i należy to formułować ostrożnie - powiedział ekspert.