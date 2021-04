"Koronawirus słabnie". Morawiecki zapowiada uzyskanie zbiorowej odporności

Mateusz Morawiecki: koronawirus słabnie

Jak dodał, rząd ma podstawy sądzić, że do końca II kwartału będzie tyle zaszczepionych osób, że uda się osiągnąć pułap odporności zbiorowej. - Możliwe, że do końca II kwartału uda nam się zaszczepić 23-24 miliony osób - mówił Mateusz Morawiecki.

Nowa szczepionka na COVID w Polsce. Ekspert o Johnson&Johnson

Na konferencji padło też pytanie o dodatkowe dostawy szczepionek na COVID firmy Pfizer. - Nasz udział z tej puli dla Unii Europejskiej to między 4,2 a 4,5 miliona. Jestem w kontakcie z kierownictwem grupy Pfizer. Robimy wszystko, by te dostawy były jak najbliżej dnia dzisiejszego - tłumaczył.

- Do 17 maja planujemy włączyć do programu szczepień jeden rocznik z każdym dniem. Jeżeli tych dawek szczepionek na COVID będzie więcej, to przewiduję scenariusz wpuszczenia do programu szczepień także młodszych roczników - dodał szef Rady Ministrów.