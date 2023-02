"Jak buc. Natura gangu". Ważny polityk PO ostro o Czarnku

Czy minister edukacji Przemysław Czarnek powinien ponieść konsekwencje afery "willa plus"? - Na pewno poniesie. To, co zrobił pan minister Czarnek i forma, w jakiej tego bronił, to - gdybym nie był Marszałkiem Senatu, którego zobowiązuje język parlamentarny - powiedziałbym, że jest to zwykły buc. Bo tak się zachowuje, a nie jak minister edukacji. Nie powiem tego, bo jestem Marszałkiem Senatu. To, co zrobił, jest skandaliczne, chociażby ze względu na nauczycieli, którzy mają głodowe pensje oraz ludzi, którzy latami zbierają na małe mieszkanie, a program mieszkaniowy PiS-u ukazał się tak samo nieudanym przedsięwzięciem jak CPK i elektrownia w Ostrołęce. To jest skandal. Minister musi ponieść za to odpowiedzialność. W normalnym państwie takie ruchy byłyby absolutnie podstawą do dymisji ministra. Niektórzy mówią, że to wpisuje się w naturę gangu - komentował w programie "Tłit" Marszałek Senatu Tomasz Grodzki.