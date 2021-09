Jak będzie wyglądać szczyt czwartej fali? Mamy prognozy ekspertów

Co ważne, zdaniem lekarza, nauka stacjonarna w szkołach nie jest zagrożona. - Powrót do ławek szkolnych we wrześniu był jedyną możliwą decyzją. Nie można było prowadzić dalej takiej polityki, aby dzieci nie chodziły do szkół. Myślę, że przywrócenie nauki zdalnej będzie traktowane przez rząd jako absolutna ostateczność - ocenia.