"Jadwiga, był zakaz". Premier dyscyplinuje Emilewicz

Dworczyk w końcu to przyznał. Jasne słowa o aferze mailowej

Serwis Poufna Rozmowa publikuje kolejne maile, które mają pochodzić ze skrzynki ministra Michała Dworczyka. Sam minister przyznał, że doszło do włamania na jego prywatne konto mailowe. Do tej pory politycy partii rządzącej nie odnosili się do treści wiadomości twierdząc, że to działania "rosyjskich trolli".